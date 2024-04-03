РФ ночью ударила по Боровой в Харьковской области ракетами "Гром Е-1" - прокуратура
Войска РФ ночью нанесли удар по Боровой Харьковской области двумя ракетами "Гром Е-1", повреждена образовательная инфраструктура. Об этом сообщила областная прокуратура.
"По данным следствия, 3 апреля примерно в 3:20 вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по поселку Боровая Изюмского района. Повреждены учебное заведение и школьные гаражи", - информируют в прокуратуре.
Правоохранители отмечают, что, по предварительным данным, удар был нанесен двумя ракетами "Гром Е-1".
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).