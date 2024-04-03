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РФ ночью ударила по Боровой в Харьковской области ракетами "Гром Е-1" - прокуратура

РФ ночью ударила по Боровой в Харьковской области ракетами "Гром Е-1" - прокуратура
Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Войска РФ ночью нанесли удар по Боровой Харьковской области двумя ракетами "Гром Е-1", повреждена образовательная инфраструктура. Об этом сообщила областная прокуратура.

"По данным следствия, 3 апреля примерно в 3:20 вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по поселку Боровая Изюмского района. Повреждены учебное заведение и школьные гаражи", - информируют в прокуратуре.

Правоохранители отмечают, что, по предварительным данным, удар был нанесен двумя ракетами "Гром Е-1".

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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