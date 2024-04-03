В ГУР спростували використання іноземної зброї під час ударів по об’єктах в Татарстані

Під час ударів БПЛА по об’єктах в Єлабузі та Нижньокамську не використовувалася зброя іноземного виробництва. Про це у коментарі заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє Радіо Свобода.

Водночас він не зміг підтвердити чи спростувати причетність ГУР, чи СБУ до подій в Татарстані.

«Ми офіційно не будемо ані підтверджувати, ані спростовувати. Але бачимо, що гуркіт та бавовна на території держави-агресора продовжуються, продовжуються саме на військових об’єктах, які безпосередньо задіяні в геноцидній війні Росії проти України. Можемо констатувати, що в цих подіях зброя і засоби іноземного виробництва наших партнерів не використовуються. Це факт» , – заявив Андрій Юсов.

Представник ГУР не уточнив, чим саме могли бути уражені об’єкти на території РФ, які знаходяться на відстані понад 1000 кілометрів від України, однак зауважив, що українська галузь безпілотних літальних апаратів «розвивається дуже динамічно».

«Українська галузь виробництва безпілотних летальних апаратів розвивається, і розвивається дуже динамічно, це факт. Цього не варто приховувати. Звичайно, всі сучасні технології, які є в світі, вони застосовуються для того, щоб удосконалювати українські засоби ураження. І що стосується відстані, і що стосується автономності і точності. Так, над цим всім робота ведеться. І сучасні технології там застосовуються.

Коли буде можливість, ми це все зможемо детальніше побачити і проговорити. Коли з’явилась можливість показати Мagura V5 (український багатоцільовий надводний безпілотний човен – авт.), то, власне, світ побачив достатньо детально і зблизька. Поки що додаткова інформація на цю тему, скажімо, небажана з міркувань безпеки» , – розповів представник ГУР.

Представник ГУР також підтвердив, що на одному з підприємств, яке було атаковане БПЛА, було виробництво «зі складання «шахедів» та «гераней». Також, з його слів, одна з будівель поруч із підприємством була уражена російською ППО.

«Так, мова йде, зокрема, про підприємство зі складання «шахедів» і так званих «гераней». І, власне, цілі були уражені. Цікавим моментом є те, що частина руйнувань інших сусідніх об’єктів була наслідком дії російської так званої протиповітряної оборони, протиракетної. Це не вперше. Намагаючись збивати якісь інші цілі, вони самі собі, як правило, найбільше і шкодять» , – заявив Юсов.

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