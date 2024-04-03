В ГУР опровергли использование иностранного оружия при ударах по объектам в Татарстане

При ударах БПЛА по объектам в Елабуге и Нижнекамске не использовалось оружие иностранного производства. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает Радио Свобода.

В то же время, он не смог подтвердить или опровергнуть причастность ГУР, или СБУ к событиям в Татарстане.

«Мы официально не будем ни подтверждать, ни опровергать. Но видим, что грохот и бавовна на территории государства-агрессора продолжаются, продолжаются именно на военных объектах, непосредственно задействованных в геноцидной войне России против Украины. Мы можем констатировать, что в этих событиях оружие и средства иностранного производства наших партнеров не используются. Это факт» , – заявил Андрей Юсов.

Представитель ГУР не уточнил, чем именно могли быть поражены объекты на территории РФ, находящиеся на расстоянии более 1000 километров от Украины, однако отметил, что украинская отрасль беспилотных летательных аппаратов развивается очень динамично.

«Украинская отрасль производства беспилотных летальных аппаратов развивается и развивается очень динамично, это факт. Этого не стоит скрывать. Конечно, все современные технологии, которые есть в мире, применяются для того, чтобы совершенствовать украинские средства поражения. И что касается расстояния, и что касается автономности и точности. Да, над этим всем работа ведется. И современные технологии там используются.

Когда будет возможность, мы это сможем подробнее увидеть и проговорить. Когда появилась возможность показать Мagura V5 (украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка – авт.), то, собственно, мир увидел достаточно подробно и вблизи. Пока дополнительная информация на эту тему, скажем, нежелательна из соображений безопасности» , – рассказал представитель ГУР.

Представитель ГУР также подтвердил, что на одном из предприятий, атакованном БПЛА, было производство «по сборке «шахедов» и «гераней». Также, по его словам, одно из зданий рядом с предприятием было поражено российским ПВО.

«Да, речь идет, в частности, о предприятии по сборке «шахедов» и так называемых «гераней». И, собственно, цели были поражены. Интересным моментом является то, что часть разрушений других соседних объектов являлась следствием действия российской так называемой противовоздушной обороны, противоракетной. Это не впервые. Пытаясь сбивать какие-то другие цели, они сами себе, как правило, больше всего и вредят» , – заявил Юсов.

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