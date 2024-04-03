У Часовому Яру залишаються понад 700 людей – голова МВА

У Часовому Яру на Донеччині залишається 775 жителів, здебільшого – це люди похилого віку, які не наважуються на евакуацію. Про це в етері розповів начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус, повідомляє Радіо Свобода.

«На даний момент 775 людей залишаються у громаді. Ми трохи зменшили кількість, люди трохи посунулись. Але сказати, що це великий потік, не можу. Люди все одно залишаються у своїх квартирах і будинках. Як ви бачите, кількість не мала. Намагаємось донести. Вчора влаштовували онлайн-міст, телеміст, з одним із «шелтерів» (прихистків для внутрішньо переміщених осіб – ред.), який розташований у центрі України, показували наших жителів, які вже виїхали, які послуги вони отримують» , – розповів Сергій Чаус.

За його словами, місцева влада намагається людям довести, що евакуація рятує життя.

Однак, як каже керівник МВА, попри обстріли, відсутність електроенергії, води та газу, чимало жителів не готові виїжджати.

«Більшість – це люди пенсійного віку, кому далеко за 60. Казати, що вони не знають, куди їхати – не зовсім правильно. Вони не розуміють, як вони себе будуть бачити у суспільстві далі. Тут вони перебувають вдома. Так, постійна небезпека. Так, постійно стріляють. Так, відсутність електроенергії, води, газу. Але вони вдома. Це їхній основний наратив. Вони кажуть, що вони вдома і їм нікуди їхати. Постійні обстріли, що не вщухають, тиші у місті в останні місяці просто не існує» , – розповів посадовець.

За його словами, російська артилерія, авіація атакують щоденно, хоча і є хвилини затишшя. Для тих, хто залишається у місті, привозять воду та продуктові набори.

«Є якісь хвилини затишшя, але номінально. Щодня артилерія, авіація, міномети. З кожним днем все складніше і складніше. Щодо гуманітарної ситуації – працюємо далі. Гуманітарну допомогу жителі отримують – розвезення води, мінімальний набір того, що можна зробити під час бойових дій, ми виконуємо, не дивлячись на ризики і складну ситуацію» , – сказав Сергій Чаус.

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