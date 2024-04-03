В Часовом Яру остаются более 700 человек – глава МВА

В Часовом Яру Донецкой области остается 775 жителей, в основном – это пожилые люди, которые не решаются на эвакуацию. Об этом в эфире рассказал начальник городской военной администрации Сергей Чаус, сообщает Радио Свобода.

«На данный момент 775 человек остаются в общине. Мы немного уменьшили количество, люди немного посунулись. Но сказать, что это большой поток, я не могу. Люди все равно остаются в своих квартирах и домах. Как вы видите, количество не малое. Пытаемся донести. Вчера устраивали онлайн-город, телемост, с одним из «шелтеров» (приютов для внутренне перемещенных лиц – ред.), который расположен в центре Украины, показывали наших жителей, которые уже уехали, какие услуги они получают» , – рассказал Сергей Чаус.

По его словам, местные власти пытаются людям доказать, что эвакуация спасает жизнь.

Однако, как говорит руководитель МВА, несмотря на обстрелы, отсутствие электроэнергии, воды и газа, многие жители не готовы уезжать.

«Большинство – это люди пенсионного возраста, кому далеко за 60. Говорить, что они не знают, куда ехать – не совсем правильно. Они не понимают, как они будут себя видеть в обществе дальше. Здесь они находятся дома. Да, постоянная опасность. Да, постоянно стреляют. Да, отсутствие электроэнергии, воды, газа. Но они дома. Это их основной нарратив. Они говорят, что они дома и им некуда уезжать. Неумолкающие постоянные обстрелы, тишины в городе в последние месяцы просто не существует» , – рассказал чиновник.

По его словам, российская артиллерия, авиация атакуют ежедневно, хотя и есть минуты затишья. Для оставшихся в городе привозят воду и продуктовые наборы.

«Есть какие-то минуты затишья, но номинально. Каждый день артиллерия, авиация, минометы. С каждым днем все сложнее и сложнее. Что касается гуманитарной ситуации – работаем дальше. Гуманитарную помощь жители получают – развоз воды, минимальный набор того, что можно сделать во время боевых действий, мы выполняем, несмотря на риски и сложную ситуацию» , – сказал Сергей Чаус.

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