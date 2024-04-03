Кулеба анонсував новий пакет допомоги від Данії

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів зустріч з главою МЗС Данії Ларсом Люкке Расмуссеном у Брюсселі, говорили про пріоритети України в оборонній підтримці, повідомляє Європейська правда.

Міністр подякував Данії за підтримку України: військову допомогу, інвестиції, відновлення та іншу допомогу.

"Ми обговорили пріоритетні потреби України у військовій допомозі, зокрема системи протиповітряної оборони та ракети.

Я також радий, що Данія працює над новим пакетом військової допомоги для посилення нашої оборони" , – розповів Кулеба.

Раніше данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен заявляла, що Данія сподівається надати Україні літаки F-16 найближчим часом.﻿ За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.