Кулеба анонсировал новый пакет помощи от Дании
Глава МИД Дмитрий Кулеба провел встречу с главой МИД Дании Ларсом Люкке Расмуссеном в Брюсселе, говорили о приоритетах Украины в оборонной поддержке, сообщает Европейская правда.
Министр поблагодарил Данию за поддержку Украины: военную помощь, инвестиции, восстановление и другую помощь.
"Мы обсудили приоритетные потребности Украины в военной помощи, в частности системы противовоздушной обороны и ракеты.
Я также рад, что Дания работает над новым пакетом военной помощи для усиления нашей обороны", – рассказал Кулеба.
Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен заявляла, что Дания надеется предоставить Украине самолеты F-16 в ближайшее время. По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.