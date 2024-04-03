Кулеба анонсировал новый пакет помощи от Дании

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел встречу с главой МИД Дании Ларсом Люкке Расмуссеном в Брюсселе, говорили о приоритетах Украины в оборонной поддержке, сообщает Европейская правда.

Министр поблагодарил Данию за поддержку Украины: военную помощь, инвестиции, восстановление и другую помощь.

"Мы обсудили приоритетные потребности Украины в военной помощи, в частности системы противовоздушной обороны и ракеты.﻿

Я также рад, что Дания работает над новым пакетом военной помощи для усиления нашей обороны" , – рассказал Кулеба.

Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен заявляла, что Дания надеется предоставить Украине самолеты F-16 в ближайшее время. По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.