Макрон виключив необхідність участі НАТО, якщо по військах Франції вдарять в Україні – WSJ

Президент Франції Емманюель Макрон сказав союзникам НАТО, що якщо росіяни вдарять по військах його країни в Україні, то це не означатиме необхідності залучення Альянсу чи США. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваного американського чиновника, повідомляє Ліга.net.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена була стурбована тим, що Росія може націлитись на будь-які французькі війська, які можуть вирушити в Україну, що могло б втягнути НАТО у війну.

Він зазначив, що Макрон сказав союзникам, що не буде необхідності залучати НАТО чи США, якщо Росія націлиться на французькі війська, оскільки Франція зазнавала втрат у військових кампаніях в Африці, не звертаючись за допомогою до союзників.