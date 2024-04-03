Макрон исключил необходимость участия НАТО, если по войскам Франции ударят в Украине – WSJ

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал союзникам по НАТО, что если россияне ударят по войскам его страны в Украине, то это не будет означать необходимость привлечения Альянса или США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника, сообщает Лига.net.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена была обеспокоена тем, что Россия может нацелиться на любые французские войска, которые могут отправиться в Украину, что могло втянуть бы НАТО в войну.

Он отметил, что Макрон сказал союзникам, что не будет необходимости привлекать НАТО или США, если Россия нацелится на французские войска, так как Франция несла потери в военных кампаниях в Африке, не обращаясь за помощью к союзникам.