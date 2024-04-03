Блінкен заявив, що шкодує про вторгнення до Іраку
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не вважає свою країну імперією, проте сказав, що шкодує про вторгнення до Іраку 2003 року. Про це він сказав в інтерв'ю французьким ЗМІ, повідомляє Ліга.net.
За його словами, у США немає бажання захоплювати чи утримувати якісь території.
"У нас були втручання, які, озираючись назад, згодом, ми зробили інакше. Я абсолютно шкодую про Ірак, як і багато людей", – сказав Блінкен.
Він зазначив, що практично з усіх проблем, які впливають на життя США та їхніх союзників, їм необхідно співпрацювати.
"Поодинці ми не можемо впоратися з усіма цими проблемами. Але я переконаний і в іншому: без прихильності США буде важче керувати ситуацією і досягати спільної мети. Тому для нас важливо створити партнерство, покращити координацію", – заявив дипломат.