Блинкен заявил, что сожалеет о вторжении в Ирак

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не считает свою страну империей, однако сказал, что сожалеет о вторжении в Ирак в 2003 году. Об этом он сказал в интервью французским СМИ, сообщает Лига.net.

По его словам, у США нет желания захватывать или удерживать какие-либо территории.

"У нас были вмешательства, которые, оглядываясь назад, со временем, мы бы сделали иначе. Я абсолютно сожалею об Ираке, как и многие люди" , — сказал Блинкен.

Он отметил, что практически по всем проблемам, которые влияют на жизнь США и их союзников, им необходимо сотрудничать.