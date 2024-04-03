Блинкен заявил, что сожалеет о вторжении в Ирак
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не считает свою страну империей, однако сказал, что сожалеет о вторжении в Ирак в 2003 году. Об этом он сказал в интервью французским СМИ, сообщает Лига.net.
По его словам, у США нет желания захватывать или удерживать какие-либо территории.
"У нас были вмешательства, которые, оглядываясь назад, со временем, мы бы сделали иначе. Я абсолютно сожалею об Ираке, как и многие люди", — сказал Блинкен.
Он отметил, что практически по всем проблемам, которые влияют на жизнь США и их союзников, им необходимо сотрудничать.
"В одиночку мы не в состоянии справиться со всеми этими проблемами. Но я убежден и в другом: без приверженности США будет труднее управлять ситуацией и достигать общей цели. Поэтому для нас важно создать партнерство, улучшить координацию", — заявил дипломат.