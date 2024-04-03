Окупанти змінили тактику штурмів на лівобережжі Херсонщини – ЗСУ

Росія змінила тактику дій на лівому березі Херсонської області. Росіяни намагаються атакувати великою кількістю дрібніших штурмових груп. Про це інформувало оперативне командування "Південь", повідомляє Новое время.

В операційній зоні Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба та відбиття російських штурмів. Командування зауважило, що противник на півдні не полишає намірів вибити українські підрозділи із зайнятих позицій.

«На лівобережжі Дніпра Херсонщини (росіяни — ред.) дещо змінили тактику дій і намагалися атакувати більшою кількістю дрібніших штурмових груп» , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти здійснили вісім таких спроб, українські військові відбили всі атаки. Загарбники були змушені «залишками далеко не всіх груп» повернутися на вихідні позиції.

В ОК Південь додали, що ЗСУ продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.