Оккупанты изменили тактику штурмов на левобережье Херсонщины – ВСУ

Страна-агрессор Россия изменила тактику действий на левом берегу Херсонской области. Россияне пытаются атаковать большим количеством более мелких штурмовых групп.﻿ Об этом информировало оперативное командование "Юг", сообщает Новое время.

В операционной зоне Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба и отражение российских штурмов. Командование отметило, что противник на юге не оставляет намерений выбить украинские подразделения с занятых позиций.

«На левобережье Днепра Херсонщины (россияне — ред.) несколько изменили тактику действий и пытались атаковать большим количеством мелких штурмовых групп» , — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты совершили восемь таких попыток, украинские военные отбили все атаки. Захватчики были вынуждены «остатками далеко не всех групп» вернуться на исходные позиции.

В ОК Юг добавили, что ВСУ продолжают осуществлять комплексные мероприятия по содержанию и укреплению позиций.