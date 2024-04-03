У ГУР повідомили, скільки у Росії літаків Су-34, Су-35 та А-50

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про кількість винищувачів-бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 та літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У у росіян, повідомляє Армія Інформ.

За наявними даними, станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил РФ перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

При цьому три А-50У перебувають на ремонтні та модернізації: два на ВАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва", один — на аеродромі в Ульяновську, авіабудівний завод "Авіастар".