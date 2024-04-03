В ГУР сообщили, сколько в России самолетов Су-34, Су-35 и А-50

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило о количестве истребителей-бомбардировщиков Су-34, многофункциональных истребителей Су-35 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У у россиян, сообщает Армия Информ.

По имеющимся данным, по состоянию на март 2024 года в составе воздушно-космических сил вооруженных сил РФ находится около 100 многофункциональных истребителей Су-35, более 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.

При этом три А-50У находятся на ремонтных и модернизированных: два на ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева", один - на аэродроме в Ульяновске, авиастроительный завод "Авиастар".