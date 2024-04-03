ГУР: Меседжі, що завтра нападуть на Харків – це російська ІПСО

Сили оборони не фіксують формування ударних груп противника для повторних нападів на Україну, у військовій розвідці кажуть, що вкидами про "наступ на Харків" ворог намагається посіяти панічні настрої всередині нашої країни, повідомляє Українська правда.

Проце заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Юсов зазначив, що крім ІПСО щодо "намірів Путіна захопити Харків", ворог використовує й інші теми для дестабілізації внтурішньої ситуації в Україні. За його словами, військове керівництво України розробляє різні плани протидії ворогу.

"Паралельно з цим відбуваються й інші речі, ось знову активізувалася білоруська тема, наприклад. Або деякі інші, які ворог любить використовувати, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині країни.

Нічого стратегічно нового і щодо формування ударних груп не відбулось.

Те, що відбувається, комунікується, пояснюється, і зрештою, незалежні військові аналітики, не лише офіційні посадові особи, можуть аналізувати й підтверджувати цю інформацію.

Стосовно того, як треба реагувати… Безумовно укріплення лінії оборони по всьому напрямку відбувається зараз надзвичайно активно.

Є різні плани, командування опрацьовує різні сценарії. Що ж стосується загрози "тут і зараз, завтра нападуть" і "треба негайно тікати і сіяти паніку", звісно, це – російська ІПСО".

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