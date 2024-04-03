ГУР: Меседжі, що завтра нападуть на Харків – це російська ІПСО
Сили оборони не фіксують формування ударних груп противника для повторних нападів на Україну, у військовій розвідці кажуть, що вкидами про "наступ на Харків" ворог намагається посіяти панічні настрої всередині нашої країни, повідомляє Українська правда.
Проце заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.
Юсов зазначив, що крім ІПСО щодо "намірів Путіна захопити Харків", ворог використовує й інші теми для дестабілізації внтурішньої ситуації в Україні. За його словами, військове керівництво України розробляє різні плани протидії ворогу.
"Паралельно з цим відбуваються й інші речі, ось знову активізувалася білоруська тема, наприклад. Або деякі інші, які ворог любить використовувати, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині країни.
Нічого стратегічно нового і щодо формування ударних груп не відбулось.
Те, що відбувається, комунікується, пояснюється, і зрештою, незалежні військові аналітики, не лише офіційні посадові особи, можуть аналізувати й підтверджувати цю інформацію.
Стосовно того, як треба реагувати… Безумовно укріплення лінії оборони по всьому напрямку відбувається зараз надзвичайно активно.
Є різні плани, командування опрацьовує різні сценарії. Що ж стосується загрози "тут і зараз, завтра нападуть" і "треба негайно тікати і сіяти паніку", звісно, це – російська ІПСО".
Передісторія:
- Російське видання "Медуза", з посиланням на близькі до Кремля джерела, писало, що російські "політичні еліти" не виключають, що Росія та її правитель Володимир Путін спробують захопити Харків та поступово закінчити так звану "СВО".
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що військові проводять великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій, на яких ворог може вдатися до наступальних дій. Він також висловив думку, що можливий наступ окупантів на Харків стане для РФ фатальною помилкою.
- Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що попри постійні обстріли наразі ні влада, ні військові не бачать необхідності евакуації з міста.