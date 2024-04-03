ГУР: Месседжи, что завтра нападут на Харьков – это российская ИПСО

Силы обороны не фиксируют формирования ударных групп противника для повторных нападений на Украину, в военной разведке говорят, что вбросами о "наступлении на Харьков" враг пытается посеять панические настроения внутри нашей страны, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Юсов отметил, что кроме ИПСО о "намерениях Путина захватить Харьков", враг использует и другие темы для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. По его словам, военное руководство Украины разрабатывает различные планы противодействия врагу.

"Параллельно с этим происходят и другие вещи, вот снова активизировалась белорусская тема, например. Или некоторые другие, которые враг любит использовать, чтобы возбуждать панические настроения, в частности внутри страны.

Ничего стратегически нового и по формированию ударных групп не произошло.

То, что происходит, коммуницируется, объясняется, и в конце концов, независимые военные аналитики, не только официальные должностные лица, могут анализировать и подтверждать эту информацию.

Относительно того, как надо реагировать... Безусловно укрепление линии обороны по всему направлению происходит сейчас чрезвычайно активно.

Есть разные планы, командование прорабатывает различные сценарии. Что же касается угрозы "здесь и сейчас, завтра нападут" и "надо немедленно бежать и сеять панику", конечно, это - российская ИПСО".

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