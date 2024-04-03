Лубінець: Укрраїна змогла повернути з окупації ще сімох дітей

Україна змогла евакуювати ще сім дітей з родинами з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен розповів, що дехто з сімей пережив справжнє жахіття в окупації і став свідком того, як росіяни мародерили будинки місцевих мешканців. Їх змушували брати російські паспорти, а діти мали навчатися у школі за канонами "руського міра".

Також, за словами Лубінця, росіяни могли мобілізувати на війну хлопців-підлітків, яки невдовзі мали стати повнолітніми.