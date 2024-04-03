Лубинец: Укрраина смогла вернуть из оккупации еще семерых детей

Украина смогла эвакуировать еще семь детей с семьями из оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен рассказал, что некоторые из семей пережили настоящий ужас в оккупации и стали свидетелями того, как россияне мародерили дома местных жителей. Их заставляли брать российские паспорта, а дети должны были учиться в школе по канонам "русского мира".

Также, по словам Лубинца, россияне могли мобилизовать на войну подростков, которые вскоре должны были стать совершеннолетними.