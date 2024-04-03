Лубинец: Укрраина смогла вернуть из оккупации еще семерых детей
Украина смогла эвакуировать еще семь детей с семьями из оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
Омбудсмен рассказал, что некоторые из семей пережили настоящий ужас в оккупации и стали свидетелями того, как россияне мародерили дома местных жителей. Их заставляли брать российские паспорта, а дети должны были учиться в школе по канонам "русского мира".
Также, по словам Лубинца, россияне могли мобилизовать на войну подростков, которые вскоре должны были стать совершеннолетними.
"Родители детей в нашем Центре защиты прав ребенка озвучили, что перспективы будущего на ВТО не вписываются в дальнейшее видение жизни их семей, поэтому приняли решение выехать на подконтрольную Украине территорию", — написал Лубинец.