У Сумах містян просять негайно повідомляти про "фотографів" інфраструктури

У Сумах жителів громади просять повідомляти до поліції про підозрілих людей, які здійснюють фото та відеозйомку критичної інфраструктури, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Сумської міської військової адміністрації у Telegram.

"Якщо ви помітили підозрілих осіб, які фотографують об'єкти критичної інфраструктури, ключові транспортні розв’язки, адмінбудівлі, підприємства та інше, не залишайтесь байдужими" , — йдеться в повідомленні МВА.

У подібних випадках громадян закликають звертатися на спец-лінію "102". Оскільки фото зйомка об'єктів критичної інфраструктури може призвести до коригування повітряних ударів по території України.

Нагадаємо, під час війни заборонено знімати військових, техніку, місця влучення ракет, крім того, в країні введено заборону на фотографування низки установ — будівель облрад та міськрад та підприємств.