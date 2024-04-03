У Сумах містян просять негайно повідомляти про "фотографів" інфраструктури
У Сумах жителів громади просять повідомляти до поліції про підозрілих людей, які здійснюють фото та відеозйомку критичної інфраструктури, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Сумської міської військової адміністрації у Telegram.
"Якщо ви помітили підозрілих осіб, які фотографують об'єкти критичної інфраструктури, ключові транспортні розв’язки, адмінбудівлі, підприємства та інше, не залишайтесь байдужими" , — йдеться в повідомленні МВА.
У подібних випадках громадян закликають звертатися на спец-лінію "102". Оскільки фото зйомка об'єктів критичної інфраструктури може призвести до коригування повітряних ударів по території України.
Нагадаємо, під час війни заборонено знімати військових, техніку, місця влучення ракет, крім того, в країні введено заборону на фотографування низки установ — будівель облрад та міськрад та підприємств.