В Сумах горожан просят немедленно сообщать о "фотографах" инфраструктуры

В Сумах жителей громады просят сообщать в полицию о подозрительных людях, осуществляющих фото и видеосъемку критической инфраструктуры, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Сумской городской военной администрации Telegram.

"Если вы заметили подозрительных лиц, фотографирующих объекты критической инфраструктуры, ключевые транспортные развязки, админздания, предприятия и прочее, не оставайтесь безразличными" , — говорится в сообщении ГВА.

В подобных случаях граждан призывают обращаться на спецлинию "102". Поскольку фотосъемка объектов критической инфраструктуры может привести к корректировке воздушных ударов по территории Украины.

Напомним, во время войны запрещено снимать военных, технику, места попадания ракет, кроме того, в стране введен запрет на фотографирование ряда учреждений — зданий облсоветов и горсоветов и предприятий.