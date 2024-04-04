В Україні взаконили перехід релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ

Верховний Суд вперше ухвалив рішення, що визнає законним перехід релігійної громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Про це інформувала пресслужба Верховного Суду, повідомляє Корреспондент.

У суді зазначили, що частина мешканців села Калинівка Житомирської області вирішила добровільно змінити канонічну приналежність, перейшовши до Православної Церкви України. Однак цей крок було оскаржено в суді.

Судова палата для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду передала справу на розгляд Великої Палати ВС.

"Вирішуючи питання про межі втручання держави у право на свободу віросповідання, Велика Палата ВС як засадничим положенням керувалася тим, що завданням суду є визначення того, чи заходи, вжиті на національному рівні, є виправданими та пропорційними, а також наскільки виправданим є втручання суду у внутрішні справи релігійної громади" , - розповіли представники Верховного Суду.

У Бучанській громаді Київщини більше не залишилося церков Московського патріархату: у суботу, 10 лютого, остання православна громада УПЦ МП перейшла до Православної церкви України.

Раніше стало відомо, що на співпраці з Росією викрито понад 60 кліриків УПЦ.