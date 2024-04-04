В Украине узаконили переход религиозной общины из УПЦ МП в ПЦУ
Верховный Суд впервые принял решение, признающее законным переход религиозной общины из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда, сообщает Корреспондент.
В суде отметили, что часть жителей села Калиновка Житомирской области решила добровольно изменить каноническую принадлежность, перейдя в Православную Церковь Украины. Однако этот шаг был обжалован в суде.
Судебная палата для рассмотрения дел по корпоративным спорам, корпоративным правам и ценным бумагам Кассационного хозяйственного суда передала дело на рассмотрение Большой Палаты ВС.
"Решая вопрос о границах вмешательства государства в право на свободу вероисповедания, Великая Палата ВС как основополагающим положением руководствовалась тем, что задачей суда является определение того, являются ли меры, предпринятые на национальном уровне, оправданными и пропорциональными, а также насколько оправданным является вмешательство суда в внутренние дела религиозного общества", - рассказали представители Верховного Суда.
В Бучанской общине Киевщины больше не осталось церквей Московского патриархата: в субботу, 10 февраля, последняя православная община УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины.
Ранее стало известно, что на сотрудничестве с Россией разоблачено более 60 клириков УПЦ.