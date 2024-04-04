Monobank оновив дизайн застосунку

Застосунок Monobank отримав новий дизайн. Про це оголосив співзасновник фінустанови Олег Гороховський, повідомляє Mezha Media.

"Запускаємо monobank 2.0 – редизайн застосунку monobank. На старті в нас була лише одна картка, тому дизайн задумувався саме під неї. А зараз у нас уже і різні картки, і ФОПи, і ще багато всього в планах. Бо хочемо робити нові продукти. Бо не звикли стояти на місці" , – написав він.

За його словами, тепер користувачі можуть відкрити спільну виписку всіх карток, просто свайпнувши вправо. І не треба кудись натискати, щоб переходити від картки до картки, бо все робиться свайпами.

Крім того, користувачам нададуть вибір, коли саме оновлювати дизайн – тому в розділі "Ще" з’явилася відповідна кнопка.