Monobank обновил дизайн приложения

Применение Monobank получило новый дизайн. Об этом объявил соучредитель финучреждения Олег Гороховский, сообщает Mezha Media.

"Запускаем monobank 2.0 – редизайн приложения monobank. На старте у нас была только одна карточка, поэтому дизайн задумывался именно под нее. А сейчас у нас уже и разные карты, и ФЛПы, и еще много всего в планах. Потому что хотим делать новые продукты. Потому что не привыкли стоять на месте" , – написал он.

По его словам, теперь пользователи могут открыть общую выписку всех карточек, просто свалив вправо. И не надо куда-то нажимать, чтобы переходить от карты к карте, потому что все делается свайпами.

Кроме того, пользователям предоставят выбор, когда именно обновлять дизайн – поэтому в разделе Еще появилась соответствующая кнопка.