У Повітряних силах не виключають масовані атаки РФ найближчим часом

У Повітряних силах України не виключають потужні повітряні атаки ворога незабаром і готові відбити їх.﻿ Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

«Ми не виключаємо потужні масовані повітряні атаки ворога. Оскільки ми бачимо, що у противника наразі перерва. Ворог накопичує свої ресурси. Після розвідки та аналізу своїх дій він готується до нових атак. Але ми готові відбивати та знищувати всі повітряні цілі противника» , - сказав речник.

Він також зауважив, що є велика потреба, зокрема, у системах Patriot.