У Повітряних силах не виключають масовані атаки РФ найближчим часом
У Повітряних силах України не виключають потужні повітряні атаки ворога незабаром і готові відбити їх. Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.
«Ми не виключаємо потужні масовані повітряні атаки ворога. Оскільки ми бачимо, що у противника наразі перерва. Ворог накопичує свої ресурси. Після розвідки та аналізу своїх дій він готується до нових атак. Але ми готові відбивати та знищувати всі повітряні цілі противника», - сказав речник.
Він також зауважив, що є велика потреба, зокрема, у системах Patriot.
«На війні ніколи не буває достатньо засобів вогневого ураження. І звісно, що проти такого потужного і чисельного противника нам необхідно більше ракет і засобів ППО», - підкреслив Євлаш.