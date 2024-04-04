В Воздушных силах не исключают массированные атаки РФ в ближайшее время
В Воздушных силах Украины не исключают мощные воздушные атаки врага в ближайшее время и готовы отбить их. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
«Мы не исключаем мощные массированные воздушные атаки врага. Поскольку мы видим, что у противника сейчас перерыв. Враг накапливает свои ресурсы. После разведки и анализа своих действий он готовится к новым атакам. Но мы готовы отражать и уничтожать все воздушные цели противника», - сказал спикер.
Он также отметил, что существует большая потребность, в частности, в системах Patriot.
«На войне никогда не бывает достаточно средств огневого поражения. И, конечно, что против такого мощного и численного противника нам необходимо больше ракет и средств ПВО», - подчеркнул Евлаш.