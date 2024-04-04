Колишнього радника Офісу президента Шило відправили до СІЗО

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексраднику Офісу президента Артему Шило, якого підозрюють у мільйонних махінаціях на закупівлі обладнання для "Укрзалізниці". Його відправили до СІЗО на два місяці – до 31 травня включно. Відповідне рішення оголосила слідча суддя Катерина Сікора, повідомляє Дзеркало тижня.

Він може вийти з-під варти, якщо внесе заставу у розмірі 30 мільйонів гривень.

Прокурор САП Віталій Кравець просив визначити заставу у понад 50 мільйонів гривень. Він зазначив, що Шило може переховуватиметься від слідства, оскільки, зокрема, його колишня дружина (із якою вони продовжують жити разом) знаходиться з дітьми за кордоном. За інформацією слідчих, у нього є номер ідентифікації особи PESEL на території Польщі і частка у деяких юридичних особах.

У випадку внесення застави Шило повинен:

прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

не залишати місто Київ і Київську область без дозволу;

утримуватися від спілкування з працівниками Служби безпеки України, а також нинішнім керівником «Укрзалізниці» Євгеном Лященком, міністром з питань стратегічних галузей промисловості, який раніше очолював "УЗ" Олександром Камишіним, міністром інфраструктури Кубраковим, заступником голови офісу президента Олегом Татаровим, головою офісу президента Андрієм Єрмаком та колишнім директором з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" Едуардом Кріциним, а також іншими підозрюваними у справі з приводу обставин кримінального провадження;

утримуватися від відвідування приміщень, які належить або займає "Укрзалізниця", Мінінфраструктури, Кабмін, офіс президента України;

здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дозволяють виїхати з України.

Раніше НАБУ та САП повідомили про підозру вже семи учасників організованої групи, якою нібито керував колишній начальник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Артем Шило, затриманий напередодні у справі про заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці".

Також у НАБУ додали, що Артему Шило повідомили про підозру у заволодінні 117 млн грн під час закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця". Цю угоду викрили у березні цього року. Зазначається, що суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Артема Шила нещодавно було звільнено з посади начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. За даними видання, ініціатором відставки був президент Володимир Зеленський. Зокрема, з його ім'ям пов'язують лібералізацію режиму утримання у СІЗО Ігоря Коломойського та тиск на бізнес.