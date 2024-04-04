Кулеба про засідання Ради Україна-НАТО: Зосередимося на Patriot

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час засідання Ради Україна-НАТО на рівні голів МЗС у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі зосередиться на наданні Києву систем протиповітряної оборони. Про це він сказав журналістам під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом після прибуття до штаб-квартири Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Кулеба підкреслив, що Росія продовжує завдавати "безпрецедентних ударів ракетами й "шахедами", які системно руйнують українську економіку, вбивають людей та критичну інфраструктуру, а також знищують міста.

Він зокрема згадав російську атаку дронами Shahed по Харкову в ніч проти 4 квітня, яка забрала життя щонайменше чотирьох людей.

"Я не хочу псувати святкування дня народження (НАТО. – Ред), але моїм головним меседжем сьогодні будуть Patriot. Бо порятунок життів українців, українських міст, української економіки залежить від доступності Patriot та інших систем ППО в Україні" , – додав міністр.

Голова МЗС пояснив, що зенітно-ракетний комплекс Patriot – це єдина система в Україні, здатна перехоплювати балістичні ракети, а тільки в березні Росія випустила по Україні 94 такі ракети.