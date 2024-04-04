Кулеба о заседании Совета Украина-НАТО: Сосредоточимся на Patriot

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД в штаб-квартире Альянса в Брюсселе сосредоточится на предоставлении Киеву систем противовоздушной обороны. Об этом он сказал журналистам во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по прибытии в штаб-квартиру Альянса, сообщает Европейская правда.

Кулеба подчеркнул, что Россия продолжает наносить "беспрецедентные удары ракетами и "шахедами", которые системно разрушают украинскую экономику, убивают людей и критическую инфраструктуру, а также уничтожают города.

Он, в частности, вспомнил российскую атаку дронами Shahed по Харькову в ночь на 4 апреля, которая унесла жизни по меньшей мере четырех человек.

"Я не хочу портить празднование дня рождения (НАТО. – Ред), но моим главным месседжем сегодня будут Patriot. Потому что спасение жизней украинцев, украинских городов, украинской экономики зависит от доступности Patriot и других систем ПВО в Украине" , – добавил министр.

Глава МИД пояснил, что зенитно-ракетный комплекс Patriot – это единственная система в Украине, способная перехватывать баллистические ракеты, а только в марте Россия выпустила по Украине 94 такие ракеты.