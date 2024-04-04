Столтенберг назвав ключові теми засідання Ради Україна-НАТО

Засідання Ради Україна-НАТО буде присвячене зміцнення співпраці. Також міністри закордонних справ країн НАТО обговорять можливість покращення структури допомоги Україні.﻿ З посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, якого цитує The Guardian, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Перед засіданням Ради Столтенберг та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробили декілька заяв. Після цього пройде зустріч глав МЗС країн-членів НАТО.

Столтенберг знову повторив тезу про те, що підтримка України - це не благодійність, а інвестиція в безпеку Альянсу.

Також генсек сказав, що сторони обговорять, як зміцнити співпрацю та "як ми можемо просунути вас до членства в НАТО".

Крім того, як повідомив Столтенберг, міністри обговорять, як посилити підтримку України, та говоритимуть про те, як створити "більш передбачувану структуру для підтримки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поїхав до Брюсселю, де 3-4 квітня зустрічають глави МЗС країн НАТО. Сьогодні заплановане засідання Ради Україна-НАТО.

Нещодавно видання Politico з посиланням на європейських та американських чиновників заявило, що Контактну групу з оборони України (формат "Рамштайн") можуть передати під контроль НАТО. Остаточне рішення хочуть ухвалити на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні у липні.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що у НАТО хочуть надати формату "Рамштайн" та іншим ініціативам союзників більш надійну основу. Це допоможе гарантувати допомогу Україні у довгостроковій перспективі. Проте генсек не розкрив деталей ініціативи.