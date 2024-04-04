Столтенберг назвал ключевые темы заседания Совета Украина-НАТО
Заседание Совета Украина-НАТО будет посвящено укреплению сотрудничества. Также министры иностранных дел стран НАТО обсудят возможность улучшения структуры помощи Украине. Со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которого цитирует The Guardian, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Перед заседанием Совета Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделали несколько заявлений. После этого пройдет встреча глав МИД стран-членов НАТО.
Столтенберг снова повторил тезис о том, что поддержка Украины - это не благотворительность, а инвестиция в безопасность Альянса.
Также генсек сказал, что стороны обсудят, как укрепить сотрудничество и "как мы можем продвинуть вас к членству в НАТО".
Кроме того, как сообщил Столтенберг, министры обсудят, как усилить поддержку Украины, и будут говорить о том, как создать "более предполагаемую структуру для поддержки".
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поехал в Брюссель, где 3-4 апреля встречают главы МИД стран НАТО. Сегодня запланировано заседание Совета Украина-НАТО.
Недавно издание Politico со ссылкой на европейских и американских чиновников заявило, что Контактная группа по обороне Украины (формат "Рамштайн") может быть передана под контроль НАТО. Окончательное решение хотят принять на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что в НАТО хотят предоставить формату "Рамштайн" и другим инициативам союзников более надежную основу. Это поможет гарантировать помощь Украине в долгосрочной перспективе. Однако генсек не раскрыл детали инициативы.