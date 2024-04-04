Столтенберг назвал ключевые темы заседания Совета Украина-НАТО

Заседание Совета Украина-НАТО будет посвящено укреплению сотрудничества. Также министры иностранных дел стран НАТО обсудят возможность улучшения структуры помощи Украине.﻿ Со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которого цитирует The Guardian, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Перед заседанием Совета Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделали несколько заявлений. После этого пройдет встреча глав МИД стран-членов НАТО.

Столтенберг снова повторил тезис о том, что поддержка Украины - это не благотворительность, а инвестиция в безопасность Альянса.

Также генсек сказал, что стороны обсудят, как укрепить сотрудничество и "как мы можем продвинуть вас к членству в НАТО".

Кроме того, как сообщил Столтенберг, министры обсудят, как усилить поддержку Украины, и будут говорить о том, как создать "более предполагаемую структуру для поддержки".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поехал в Брюссель, где 3-4 апреля встречают главы МИД стран НАТО. Сегодня запланировано заседание Совета Украина-НАТО.

Недавно издание Politico со ссылкой на европейских и американских чиновников заявило, что Контактная группа по обороне Украины (формат "Рамштайн") может быть передана под контроль НАТО. Окончательное решение хотят принять на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что в НАТО хотят предоставить формату "Рамштайн" и другим инициативам союзников более надежную основу. Это поможет гарантировать помощь Украине в долгосрочной перспективе. Однако генсек не раскрыл детали инициативы.