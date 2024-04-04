Міненерго назвало найбільш постраждалі сектори енергетики від ударів РФ

Міністерство енергетики завершує збір інформації від компаній щодо потреб для подолання наслідків російських атак. Найбільше постраждали об’єкти теплової та гідрогенерації.Про це йдеться заяві міністра енергетики Германа Галущенка, яку цитує пресслужба Міненерго.

За словами міністра, наразі можна констатувати потреби у високовольтному обладнанні, автотрансформаторах, устаткуванні для проведення ремонтів.

"Нам вдалося стабілізувати ситуацію, однак ворог продовжує атаки, зокрема на підстанції ", - сказав Галущенко під час зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк.

Посол зазначила, що Сполучені Штати готові допомагати у відновленні енергосектору та підготовці до наступного опалювального сезону.

Окремо під час зустрічі обговорювалися питання співпраці щодо посилення фізичного захисту енергооб’єктів.

Також сторони обговорили заходи для децентралізації генерації до початку наступного опалювального сезону, а саме потреби у встановленні додаткових потужностей розподіленої генерації.