Минэнерго назвало наиболее пострадавшие сектора энергетики от ударов РФ

Министерство энергетики завершает сбор информации от компаний по потребностям для преодоления последствий российских атак. Больше всего пострадали объекты тепловой и гидрогенерации. Об этом говорится в заявлении министра энергетики Германа Галущенко, которое цитирует прессслужба Минэнерго.

По словам министра, пока можно констатировать потребности в высоковольтном оборудовании, автотрансформаторах, оборудовании для проведения ремонтов.

"Нам удалось стабилизировать ситуацию, однако враг продолжает атаки, в том числе на подстанции ", - сказал Галущенко во время встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк.

Посол отметила, что Соединенные Штаты готовы помогать в восстановлении энергосектора и подготовке к следующему отопительному сезону.

Отдельно на встрече обсуждались вопросы сотрудничества по усилению физической защиты энергообъектов.

Также стороны обсудили меры по децентрализации генерации до начала следующего отопительного сезона, а именно, потребности в установлении дополнительных мощностей распределенной генерации.