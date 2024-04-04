У лавах ЗСУ виявили "крота", який наводив удари на позиції військових

Військова контррозвідка СБУ затримала ще одного інформатора ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари РФ по Донецькій області﻿. Посилаючись на дані СБУ, повідомляє Ділова столиця.

Затриманий — контрактник однієї з бойових бригад Сил оборони, що дислокується у східному регіоні.

За даними слідства, він передавав російській спецслужбі координати вогневих позицій та військових фортифікацій.

"Передусім агресора цікавили геолокації найбільшого зосередження особового складу та розташування важкого озброєння ЗСУ, зокрема танків та ствольної артилерії" , — кажуть у відомстві.

Як стверджують у СБУ, "кріт" працював на ФСБ через свого батька, який у серпні 2023 року виїхав до Росії. Для переїзду в РФ він, як багатодітний чоловік, перетнув кордон у напрямку Євросоюзу, а звідти переправився до країни-агресора. Там — встановив контакт з пропагандистом та колишнім співробітником ФСБ Сергієм Карнауховим.

"Саме йому батько фігуранта "зливав" розвіддані про Сили оборони, одержані від сина. Карнаухов передавав ці відомості своєму куратору з ФСБ" , — додають у Службі безпеки.

Загарбники використовували інформацію для підготовки прицільних повітряних атак на пункти дислокації українських військ.

Затриманому оголосили підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ). Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Також вирішується питання щодо повідомлення про заочну підозру батькові затриманого.