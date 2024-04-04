В рядах ВСУ выявили "крота", который наводил удары на позиции военных

Военная контрразведка СБУ задержала еще одного информатора ФСБ, корректировавшего ракетно-дроновые удары РФ по Донецкой области﻿. Ссылаясь на данные СБУ, сообщает Деловая столица.

Задержанный — контрактник одной из боевых бригад Сил обороны, дислоцирующийся в восточном регионе.

По данным следствия, он передавал российской спецслужбе координаты огневых позиций и военных фортификаций. Захватчики использовали информацию для подготовки прицельных воздушных атак.

"Прежде всего агрессора интересовали геолокации наибольшего сосредоточения личного состава и расположения тяжелого вооружения ВСУ, в том числе танков и ствольной артиллерии" , — говорят в ведомстве.

Как утверждают в СБУ, "крот" работал на ФСБ через своего отца, который в августе 2023 года уехал в Россию. Для переезда в РФ он, как многодетный мужчина, пересек границу в направлении Евросоюза, а оттуда переправился на территорию страны-агрессора. Там — установил контакт с пропагандистом и бывшим сотрудником ФСБ Сергеем Карнауховым.

"Именно ему отец фигуранта "сливал" разведданные о Силах обороны, полученные от сына. Карнаухов передавал эти сведения своему куратору из ФСБ" , — добавляют в Службе безопасности.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о ВСУ). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Также решается вопрос о заочном сообщении о подозрении отцу задержанного.