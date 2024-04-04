В СБУ вважають, що Україна не є пріоритетом для хакерів Китаю і КНДР

Україна не є пріоритетом для хакерів Китаю і Північної Кореї, тому у нас вони не проводять своїх операцій. Про це розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, повідомляє Укрінформ.

«У кожної з цих країн є свій ворог. Якщо ми візьмемо Північну Корею, то головним ворогом у них є Південна Корея. Туди буде спрямовано їх основний потенціал. Далі йдуть союзники Південної Кореї - це США та інші партнери.

Якщо ми беремо Китай, то він буде дивитися в бік Японії, Тайваню, Австралії, США… Ні для Північної Кореї, ні для Китаю Україна не є пріоритетом. Тому в них немає інтересу робити щось серйозне у нас, у них інший орієнтир» , - сказав він.

Вітюк зазначив, що для роботи стосовно якоїсь держави іноземним хакерам потрібно знати мову і розуміти ментальність людей, а також вивчити інфраструктуру країни.