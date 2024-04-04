В СБУ вважають, що Україна не є пріоритетом для хакерів Китаю і КНДР
Україна не є пріоритетом для хакерів Китаю і Північної Кореї, тому у нас вони не проводять своїх операцій. Про це розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, повідомляє Укрінформ.
«У кожної з цих країн є свій ворог. Якщо ми візьмемо Північну Корею, то головним ворогом у них є Південна Корея. Туди буде спрямовано їх основний потенціал. Далі йдуть союзники Південної Кореї - це США та інші партнери.
Якщо ми беремо Китай, то він буде дивитися в бік Японії, Тайваню, Австралії, США… Ні для Північної Кореї, ні для Китаю Україна не є пріоритетом. Тому в них немає інтересу робити щось серйозне у нас, у них інший орієнтир», - сказав він.
Вітюк зазначив, що для роботи стосовно якоїсь держави іноземним хакерам потрібно знати мову і розуміти ментальність людей, а також вивчити інфраструктуру країни.
«Щоб проникнути кудись, є два основні шляхи. Перший – це експлуатація вразливостей якихось систем, наприклад, Windows чи Linux. Другий, найбільш популярний, це фішинг, тобто закинути лист умовному бухгалтеру, щоб він пройшов за посиланням, а ти отримав доступ до його комп’ютера, потім із нього надіслав шкідливий файл адміністратору, а потім уже рухаєшся собі мережею. Для того, щоб усі ці речі робити, треба знати мову, менталітет, спеціалізуватися на цьому. І навіщо? Ділитися цим з Росією? Ні для Китаю, ні для Північної Кореї в цьому немає сенсу, тому і їхніх хакерів тут наразі немає», - розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ.