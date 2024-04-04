В СБУ считают, что Украина не является приоритетом для хакеров Китая и КНДР

Украина не является приоритетом для хакеров Китая и Северной Кореи, поэтому у нас они не проводят свои операции. Об этом рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, сообщает Укринформ.

«У каждой из этих стран есть свой враг. Если мы возьмем Северную Корею, то главным врагом у них есть Южная Корея. Туда будет направлен их основной потенциал. Далее следуют союзники Южной Кореи – это США и другие партнеры.

Если мы берем Китай, то он будет смотреть в сторону Японии, Тайваня, Австралии, США… Ни для Северной Кореи, ни для Китая Украина не является приоритетом. Поэтому у них нет интереса делать что-то серьезное у нас, у них другой ориентир» , - сказал он.

Витюк отметил, что для работы в отношении какого-либо государства иностранным хакерам нужно знать язык и понимать ментальность людей, а также изучить инфраструктуру страны.