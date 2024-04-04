В СБУ считают, что Украина не является приоритетом для хакеров Китая и КНДР
Украина не является приоритетом для хакеров Китая и Северной Кореи, поэтому у нас они не проводят свои операции. Об этом рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, сообщает Укринформ.
«У каждой из этих стран есть свой враг. Если мы возьмем Северную Корею, то главным врагом у них есть Южная Корея. Туда будет направлен их основной потенциал. Далее следуют союзники Южной Кореи – это США и другие партнеры.
Если мы берем Китай, то он будет смотреть в сторону Японии, Тайваня, Австралии, США… Ни для Северной Кореи, ни для Китая Украина не является приоритетом. Поэтому у них нет интереса делать что-то серьезное у нас, у них другой ориентир», - сказал он.
Витюк отметил, что для работы в отношении какого-либо государства иностранным хакерам нужно знать язык и понимать ментальность людей, а также изучить инфраструктуру страны.
«Чтобы проникнуть куда-нибудь, есть два основных пути. Первый – это эксплуатация уязвимостей каких-либо систем, например, Windows или Linux. Второй, наиболее популярный, это фишинг, то есть забросить письмо условному бухгалтеру, чтобы он прошел по ссылке, а ты получил доступ к его компьютеру, потом с него прислал вредоносный файл администратору, а потом уже двигаешься себе сетью. Для того чтобы все эти вещи делать, нужно знать язык, менталитет, специализироваться на этом. И зачем? Делиться этим с Россией? Ни для Китая, ни для Северной Кореи в этом нет смысла, поэтому и их хакеров здесь нет», - рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ.