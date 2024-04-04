Мін'юст розпочав оцифрування документів, вивезених із зони бойових дій

В Україні розпочали оцифрування архівів актів цивільного стану, вивезених з Донецької та Луганської областей. Про це інформувало Міністерство юстиції України, повідомляє Дзеркало тижня.

Протягом півроку планують відсканувати понад три мільйони врятованих документів, які містять інформацію про народження, смерть, шлюб або його розірвання, а також зміну імені (прізвища, імені, по батькові) громадян цих областей.

Проєкт зі сканування актів громадянського стану організовано за ініціативою Міністерства юстиції України за підтримки Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні та технічної підтримки «Проєкту підтримки Дія», що реалізується за фінансування Швеції.

Оцифрування документів розпочалося у Дніпрі у лютому 2024 року. За півтора місяця опрацювали вже понад 800 тисяч документів, серед яких акти ще 1940-х років. Усі відскановані документи завантажуються до Державного реєстру актів громадянського стану громадян.

Завершити роботу планують до серпня 2024 року.