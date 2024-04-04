Минюст начал оцифровку документов, вывезенных из зоны боевых действий

В Украине приступили к оцифровке архивов актов гражданского состояния, вывезенных из Донецкой и Луганской областей. Об этом информировало Министерство юстиции Украины, сообщает Зеркало недели.

В течение полугода планируют отсканировать более трех миллионов спасенных документов, содержащих информацию о рождении, смерти, браке или его расторжении, а также смене имени (фамилии, имени, отчества) граждан этих областей.

Проект по сканированию актов гражданского состояния организован по инициативе Министерства юстиции Украины при поддержке Программы развития ООН (UNDP) в Украине и технической поддержки «Проекта поддержки Дия», реализуемой при финансировании Швеции.

Оцифровка документов началась в Днепре в феврале 2024 года. За полтора месяца обработали уже более 800 тысяч документов, среди которых акты еще 1940-х годов. Все отсканированные документы загружаются в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Завершить работу планируют к августу 2024 года.