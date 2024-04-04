Латвія планує підписати через тиждень угоду щодо безпеки з Україною – ЗМІ

Латвія планує укласти з Україною угоду про довгострокову підтримку та безпеку у четвер 11 квітня під час саміту Ініціативи трьох морів у Вільнюсі. Про це пише Delfi з посиланням на проєкт документа, який підготував Міністерство закордонних справ країни, повідомляє Новое время.

Як пише агенція, з латвійської сторони угоду з безпеки має підписати президент Едгарс Рінкевичс.

У документі йдеться, що в рамках угоди Латвія зобов’язується надавати Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від ВВП цього року і протягом наступних двох років. За інформацією Delfi, у 2024 році 0,25% від ВВП країни становитиме близько 112 млн євро. Відповідне фінансування для цих цілей буде виділено з бюджету Міноборони.

Як зазначає видання, угода має політичний характер і не має обов’язкової юридичної сили. Водночас у МЗС Латвії зазначають, що цей документ стане «ясним і твердим сигналом про підтримку України в її боротьбі з агресором».