Латвия планирует подписать через неделю соглашение по безопасности с Украиной – СМИ

Латвия планирует заключить с Украиной соглашение о долгосрочной поддержке и безопасности в четверг 11 апреля во время саммита Инициативы трех морей в Вильнюсе. Об этом пишет Delfi со ссылкой на проект документа, подготовленного Министерством иностранных дел страны, сообщает Новое время.

Как пишет агентство, с латвийской стороны соглашение по безопасности должен подписать президент Эдгарс Ринкевичс.

В документе говорится, что в рамках соглашения Латвия обязуется предоставлять Украине военную помощь в размере 0,25% от ВВП в этом году и в течение следующих двух лет. По информации Delfi, в 2024 году 0,25% от ВВП страны составит около 112 млн евро. Соответствующее финансирование для этих целей будет выделено из бюджета Минобороны.

Как отмечает издание, соглашение носит политический характер и не имеет обязательной юридической силы. В то же время в МИД Латвии отмечают, что этот документ станет «ясным и твердым сигналом о поддержке Украины в ее борьбе с агрессором».