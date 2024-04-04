Скасування статусу "обмежено придатний": у Міноборони пояснили, що зміниться
Після оприлюднення закону про скасування статусу "обмежено придатний" Міністерство оборони України опублікувало роз’яснення про те, що чекає на військових та військовозобовʼязаних, які мають цей статус, повідомляє Українська правда.
3 квітня було опубліковано підписаний президентом Володимиром Зеленським закон № 3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу "обмежено придатний".
Як пояснюють у МОУ, скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до іншого статусу (придатний/непридатний).
Закон набирає чинності через місяць після опублікування, а саме 4 травня 2024 року.
Громадяни, які були визнані "обмежено придатними", мають повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців після набрання чинності законом. Тобто до 4 лютого 2025 року.
Після набрання законом чинності уряд має 3 місяці на прийняття відповідних нормативно-правових актів, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності/непридатності до військової служби.
Після повторного огляду військові, які будуть визнані непридатними, – будуть звільнені з військової служби, а визнані придатними – продовжать службу.
Військовозобов’язані, визнані непридатними, виключатимуться з військового обліку, а визнані придатними – можуть проходити службу.