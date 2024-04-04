Отмена статуса "ограниченно пригоден": в Минобороны объяснили, что изменится
После обнародования закона об отмене статуса "ограниченно пригоден" Министерство обороны Украины опубликовало разъяснение о том, что ждет военных и военнообязанных, которые имеют этот статус, сообщает Украинская правда.
3 апреля был опубликован подписанный президентом Владимиром Зеленским закон № 3621-IX, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно пригоден".
Как объясняют в МОУ, отмена статуса "ограниченно пригоден " не означает автоматического перехода к другому статусу (годен/непригоден).
Закон вступает в силу через месяц после опубликования, а именно 4 мая 2024 года.
Граждане, которые были признаны "ограниченно пригодными", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение 9 месяцев после вступления в силу закона. То есть до 4 февраля 2025 года.
После вступления закона в силу у правительства есть 3 месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения пригодности/непригодности к военной службе.
После повторного осмотра военные, которые будут признаны непригодными, - будут уволены с военной службы, а признанные годными – продолжат службу.
Военнообязанные, признанные непригодными, будут исключаться из воинского учета, а признанные годными – могут проходить службу.