Дві третини українців не підтримали проведення виборів під час війни

Більшість українців не підтримують ідеї проведення виборів під час війни — президентських, парламентських чи місцевих. Про такі дані свідчить всеукраїнське опитування, проведене 17-21 лютого 2024 року українською соціологічною групою Рейтинг від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, повідомляє Новое время.

Про такі дані свідчить всеукраїнське опитування, проведене 17−21 лютого 2024 року українською соціологічною групою Рейтинг від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). NV отримав змогу ознайомитися з його результатами.

Відповіді респондентів на запитання про те, чи підтримують вони ідею проведення наступних виборів під час війни, розподілилися так:

вибори президента України: 30% підтримують проведення (17% однозначно підтримують, 13% скоріше підтримують), 67% не підтримують (49% однозначно ні, 18% - скоріше не підтримують);

вибори до Верховної Ради: 33% підтримують проведення навіть у воєнний час (18% - однозначно, 15% - скоріше); 63% не підтримують (44% однозначно ні, 19% - скоріше не підтримують).

місцеві вибори — їх проведення допускають дещо більше респондентів, однак все одно менше половини: 39% опитаних готові підтримати такі вибори під час війни (40% - однозначно, 19% - скоріше); тоді як 57% не підтримують їх проведення (40% однозначно ні, 17% - скоріше не підтримують).

У регіональному розрізі думка респондентів щодо виборів президента є приблизно однаковою, у віковому — дещо більше прихильників проведення виборів глави держави серед наймолодшої вікової категорії 18−35 років.

Опитування проводилося в усій підконтрольній частині України (окрім окупованих територій, зокрема Криму, Донбасу та півдня України) з 17 по 21 лютого 2024 року. Метод опитування — Computer Assisted Telephone Interviews (CATI) — телефонні інтерв'ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Вибірка не включає українців, які зараз не перебувають в Україні.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2.2%.