Две трети украинцев не поддержали проведение выборов во время войны

Большинство украинцев не поддерживают идею проведения выборов во время войны — президентских, парламентских или местных. О таких данных свидетельствует всеукраинский опрос, проведенный 17−21 февраля 2024 года украинской социологической группой Рейтинг от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, сообщает Новое время.

Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID). В частности 67% респондентов, то есть две трети, против выборов президента Украины в военное время.

Ответы респондентов на вопрос о том, поддерживают ли они идею проведения следующих выборов во время войны, распределились так:

выборы президента Украины: 30% поддерживают проведение (17% однозначно поддерживают, 13% скорее поддерживают), 67% не поддерживают (49% однозначно нет, 18% - скорее не поддерживают);

выборы в Верховную Раду: 33% поддерживают проведение даже в военное время (18% - однозначно, 15% - скорее); 63% не поддерживают (44% однозначно нет, 19% - скорее не поддерживают).

местные выборы — их проведение допускают несколько больше респондентов, однако все равно меньше половины: 39% опрошенных готовы поддержать такие выборы во время войны (40% - однозначно, 19% - скорее); тогда как 57% не поддерживают их проведение (40% однозначно нет, 17% - скорее не поддерживают).

В региональном разрезе мнение респондентов относительно выборов президента примерно одинаково, в возрастном — несколько больше сторонников проведения выборов главы государства среди самой молодой возрастной категории 18−35 лет.

Опрос проводился на всей подконтрольной территории Украины (кроме оккупированных территорий, в частности Крыма, Донбасса и юга Украины) с 17 по 21 февраля 2024 года. Метод опроса — Computer Assisted Telephone Interviews (CATI) — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Выборка не включает украинцев, которые сейчас не находятся в Украине.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2.2%.