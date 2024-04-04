Поява F-16 в українському небі буде несподіванкою – Повітряні сили

Не варто розголошувати, коли саме F-16 з'являться у небі, щоб це була несподіванка для окупантів. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода представник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє Новое время.

«Коли саме ми побачимо F-16 у небі, не варто розголошувати, щоб це була певна несподіванка для ворога. Звичайно, коли про це можна буде говорити – ми повідомимо українців» , – сказав він.

За його словами, дві групи пілотів освоюють пілотування винищувачів F-16 у Данії та США. Це один із завершальних етапів навчання українських пілотів.

Спікер сказав, що вони відточують майстерність, практику, набирають льотні години.