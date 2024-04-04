Появление F-16 в украинском небе будет неожиданностью – Воздушные силы

Не стоит разглашать, когда именно F-16 появятся в небе, чтобы это была неожиданность для оккупантов. Об этом заявил в эфире Радио Свобода представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает Новое время.

«Когда именно мы увидим F-16 в небе — не стоит разглашать, чтобы это была определенная неожиданность для врага. Конечно, когда об этом можно будет говорить — мы сообщим украинцам» , — сказал он.

По его словам, две группы пилотов осваивают пилотирование истребителей F-16 в Дании и США. Это один из завершающих этапов обучения украинских пилотов.

Спикер сказал, что они оттачивают мастерство, практику, набирают летные часы.