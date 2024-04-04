США хочуть побудувати великий арсенал у північній Європі – ЗМІ

США планують побудувати в арктичному регіоні Європи великий склад попереднього зберігання зброї у зв'язку зі вступом Фінляндії і Швеції в НАТО. Про це пише газета Helsingin Sanomat, повідомляє Корреспондент.

Заступника командувача Управління матеріально-технічного забезпечення армії США генерал-лейтенант Крістофер Мохан в інтерв'ю Breaking Defense заявив, що матеріально-технічне управління армії США тепер думає над тим, які боєприпаси та зброю найкраще зберігати на півночі, які - на крайній півночі та які - в арктичному регіоні.

Мохан не повідомив про майбутнє місцезнаходження можливих нових складів у Європі. Видання наводить його слова Breaking Defense, що одним із можливих місць є Норвегія, але великий інтерес до гігантського складу американців виявляють також Швеція та Фінляндія.

Сухопутні війська США мають у всьому світі так звані зони армійського попереднього розміщення своїх запасів, або APS. Там зберігаються зброя, боєприпаси, транспортні засоби, паливо та інші матеріали, потрібні для ведення бойових дій, зазначає Helsingin Sanomat.

Армія США має шість великих складів APS у Європі. Два з них перебувають у Німеччині, по одному у Нідерландах, Бельгії, Польщі. В Італії є арсенал, що підтримує операції США в Африці.