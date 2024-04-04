США хотят построить большой арсенал в северной Европе – СМИ

США планируют построить в арктическом регионе Европы обширный склад предварительного хранения оружия в связи с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat, сообщает Корреспондент.

Заместитель командующего Управлением материально-технического обеспечения армии США генерал-лейтенант Кристофер Мохан в интервью Breaking Defense заявил, что материально-техническое управление армии США теперь думает над тем, что из боеприпасов и оружия лучше всего хранить на Севере, что - на крайнем Севере, а что - в арктическом регионе.

Мохан не сообщил о будущем месторасположении возможных новых складов в Европе. Издание Breaking Defense приводит его слова, что одной из возможных локаций является Норвегия, но большой интерес к громадному складу американцев проявляют также Швеция и Финляндия.

У Сухопутных войск США по всему миру имеются так называемые зоны армейского предварительного размещения собственных запасов, или APS. Там хранятся оружие, боеприпасы, транспортные средства, топливо и другие материалы, необходимые для боевых действий, отмечает Helsingin Sanomat.

У армии США шесть больших складов APS в Европе. Два из них находятся в Германии, по одному - в Нидерландах, Бельгии, Польше. В Италии имеется арсенал, поддерживающий операции США в Африке.